Clima | a Milano Ultima generazione blocca traffico in via Palmanova

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Questa mattina alle 10.00 otto cittadine e cittadini parte della campagna 'non paghiamo il fossile', promossa dalla coalizione Ultima generazione, hanno bloccato il traffico sedendosi sull'asfalto di Via Palmanova, incrocio via Cesana sulla carreggiata del senso di marcia in direzione Milano. Appena prima di sedersi hanno spiegato due striscioni con scritto 'Non paghiamo il fossile'. I cittadini della campagna di disobbedienza civile per tutta la durata dell'azione hanno dialogato con gli automobilisti presenti, discutendo della gravità della situazione Climatica corrente e dell'inaccettabilità dell'inazione della Politica per contenerne i danni. Verso le 10.20 sul posto sono arrivate le Forze dell'ordine, Polizia locale

