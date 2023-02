Clara Ammann, la 23enne di Roma morta a Treviso: ci sono due indagati (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Procura della Repubblica di Treviso ha inscritto nel registro degli indagati due persone per la morte della 23enne originaria di Sacrofano, in provincia di Roma, Clara Ammann. La giovane è stata travolta e uccisa nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio scorso mentre si trovava a Vedelago, in provincia di Treviso. Due gli indagati per la morte di Clara Ammann Ad essere indagati sono il 52enne conducente del Nissan Qashquai che ha urtato la Nissa Micra a bordo della quale viaggiava la 23enne e il guidatore di quest’ultima, un amico di Clara. La ragazza originaria della Capitale, studentessa all’Università a Torino, era andata insieme a un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Procura della Repubblica diha inscritto nel registro deglidue persone per la morte dellaoriginaria di Sacrofano, in provincia di. La giovane è stata travolta e uccisa nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio scorso mentre si trovava a Vedelago, in provincia di. Due gliper la morte diAd essereil 52enne conducente del Nissan Qashquai che ha urtato la Nissa Micra a bordo della quale viaggiava lae il guidatore di quest’ultima, un amico di. La ragazza originaria della Capitale, studentessa all’Università a Torino, era andata insieme a un ...

