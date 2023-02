Clamoroso Dybala: rischia un mese di squalifica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paulo Dybala potrebbe essere squalificato per un mese a causa della manovra stipendi della Juventus, lo scrive Repubblica. Il calciatore argentino Paulo Dybala è stato interrogato dalla Guardia di Finanza di Torino a Roma, secondo quanto riportato dal quotidiano “La Repubblica”. L’ex attaccante della Juventus è stato ascoltato dagli inquirenti per un’ora e mezza, su alcune questioni emerse dall’inchiesta Prisma. In particolare, gli investigatori vogliono capire se Dybala abbia ricevuto o meno una cifra di 3 milioni di euro dal club bianconero e a quale titolo. La cifra è stata proposta dalla Juventus a settembre 2022 come risarcimento per responsabilità precontrattuale, ed è stata inserita nel bilancio della squadra come fondo rischi. Secondo “La Repubblica”, la cifra di 3 milioni di euro sarebbe molto ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paulopotrebbe essereto per una causa della manovra stipendi della Juventus, lo scrive Repubblica. Il calciatore argentino Pauloè stato interrogato dalla Guardia di Finanza di Torino a Roma, secondo quanto riportato dal quotidiano “La Repubblica”. L’ex attaccante della Juventus è stato ascoltato dagli inquirenti per un’ora e mezza, su alcune questioni emerse dall’inchiesta Prisma. In particolare, gli investigatori vogliono capire seabbia ricevuto o meno una cifra di 3 milioni di euro dal club bianconero e a quale titolo. La cifra è stata proposta dalla Juventus a settembre 2022 come risarcimento per responsabilità precontrattuale, ed è stata inserita nel bilancio della squadra come fondo rischi. Secondo “La Repubblica”, la cifra di 3 milioni di euro sarebbe molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Clamoroso Dybala: rischia un mese di squalifica #Dybala #Juventus #ForzaNapoliSempre - tuttonapoli : Clamoroso Ziliani: 'Per Dybala e altri ex tesserati Juve squalifica sarà di 2 mesi!' - Marco39345385 : RT @G___R___7: Lione - Juventus: rigore su Dybala non concesso. Porto - Juventus: rigore su Ronaldo nemmeno rivisto al var. Juventus - Na… - SOS_JUVE : RT @G___R___7: Lione - Juventus: rigore su Dybala non concesso. Porto - Juventus: rigore su Ronaldo nemmeno rivisto al var. Juventus - Na… - ninni_lombardo : RT @G___R___7: Lione - Juventus: rigore su Dybala non concesso. Porto - Juventus: rigore su Ronaldo nemmeno rivisto al var. Juventus - Na… -