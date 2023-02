Città Alta chiusa al traffico le sere di venerdì 24 e sabato 25 febbraio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. Chiusura straordinaria di Città Alta nelle serate di venerdì e sabato. In considerazione del forte traffico legato all’affluenza numerosa di pubblico agli eventi in corso, il Comune di Bergamo comunica la chiusura straordinaria al traffico di Città Alta nelle sere di venerdì 24 febbraio e di sabato 25 febbraio dalle ore 20 alle ore 24. Per la giornata di domenica restano in vigore gli attuali orari di chiusura dalle 10.00 alle 12.00, e dalle 14.00 alle 19.00. Oltre alla segnaletica già presente, nelle sere di venerdì e sabato i varchi saranno presidiati da una pattuglia della Polizia Locale che darà ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. Chiusura straordinaria dinelle serate di. In considerazione del fortelegato all’affluenza numerosa di pubblico agli eventi in corso, il Comune di Bergamo comunica la chiusura straordinaria aldinelledi24e di25dalle ore 20 alle ore 24. Per la giornata di domenica restano in vigore gli attuali orari di chiusura dalle 10.00 alle 12.00, e dalle 14.00 alle 19.00. Oltre alla segnaletica già presente, nelledii varchi saranno presidiati da una pattuglia della Polizia Locale che darà ...

