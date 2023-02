Citroën - Oli | tecnologia e nuovi servizi

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'elettrica accessibile a tutti, secondo la, dovrà puntare su semplicità costruttiva e leggerezza, attraverso soluzioni furbe e materiali che finora non avremmo immaginato di trovare su un'auto. Contenuti che la casa francese ha concentrato nella concept Oli. Di questo simpatico mix fra look militaresco (sembra un Hummer H1 pick-up in scala), colori vivaci e inclusività abbiamo già descritto le principali caratteristiche. La sua presentazione italiana offre l'opportunità di capire che ruolo potrà avere nella nuova mobilità. E in generale sulla visione che il double chevron (tutto nuovo per l'occasione, dato che il prototipo inaugura l'emblema rosso che andrà sui prossimi modelli) ha per le forme più evolute di spostamento. Il progetto guarda alle famiglie, questo è chiaro, ma le logiche di acquisizione della prossima generazione di modelli ...