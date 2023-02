Cisgiordania, raid dell'esercito israeliano: morti 10 palestinesi, oltre 100 feriti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Riesplode la violenza e la tensione in Cisgiordania dopo il raid dell'esercito israeliano in cui sono rimasti uccisi dieci palestinesi. I feriti, secondo fonti locali, sarebbero un centinaio. L'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Riesplode la violenza e la tensione indopo ilin cui sono rimasti uccisi dieci. I, secondo fonti locali, sarebbero un centinaio. L'...

