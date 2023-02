Cisgiordania: due palestinesi uccisi in scontri con Israele (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Due palestinesi sono stati uccisi in scontri con l'esercito durante un'operazione militare a Nablus in Cisgiordania. Secondo la Wafa ci sono anche circa 30 feriti di cui 5 gravi. . 22 febbraio 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Duesono statiincon l'esercito durante un'operazione militare a Nablus in. Secondo la Wafa ci sono anche circa 30 feriti di cui 5 gravi. . 22 febbraio 2023

