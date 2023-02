Ciro Ricci tornerà a Mare Fuori 3? Ecco tutta la verità (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mare Fuori 3 sta stregando veramente tutti, non solo i giovanissimi. La serie è senz’altro il fenomeno del momento, un successo incredibile per il prodotto di Rai 2. In queste ultime ore, e i fan della fiction lo sapranno già, si sta parlando moltissimo di Ciro Ricci. Secondo alcuni spoiler che sono venuti Fuori sul web, il personaggio potrebbe tornare nella serie. Tutto vero? Scopriamolo insieme. La verità sul ritorno di Ciro Ricci in Mare Fuori 3 Tutto è nato con una foto che ha iniziato a fare il giro dei social. Nello scatto si vede Ciro sul set della scena finale di Mare Fuori 3. Per questo motivo i fan hanno iniziato a pensare che Ricci ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 febbraio 2023)3 sta stregando veramente tutti, non solo i giovanissimi. La serie è senz’altro il fenomeno del momento, un successo incredibile per il prodotto di Rai 2. In queste ultime ore, e i fan della fiction lo sapranno già, si sta parlando moltissimo di. Secondo alcuni spoiler che sono venutisul web, il personaggio potrebbe tornare nella serie. Tutto vero? Scopriamolo insieme. Lasul ritorno diin3 Tutto è nato con una foto che ha iniziato a fare il giro dei social. Nello scatto si vedesul set della scena finale di3. Per questo motivo i fan hanno iniziato a pensare che...

