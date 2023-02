Circumvesuviana | Ciampi | “Fallimento amministrazione De Luca”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il nuovo rapporto Pendolaria di Legambiente purtroppo non rappresenta una novità. Lo stato in cui versa laè noto a tutti. La realtà, inoltre, è peggiore dei dati. Guasti, ritardi e corse soppresse si verificano ogni giorno e sono frutto di un’incapacità gestionale che non possiamo giustificare”. A denunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Vincenzo, componente della commissione trasporti. “Inoltre Eav non soltanto non risponde alle richieste della grande conurbazione di Napoli ma non dà risposte ai pendolari delle province di Avellino e Benevento ai quali riserva disservizi, stazioni poco sicure, servizi sostitutivi con bus, a causa del ritardo dei lavori di ammodernamento delle linee (un caso di scuola è la tratta Cancello-Benevento via Valle Caudina)”. “De...