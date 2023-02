Cioccolatini Lindt ripieni al pistaccio ritirati dal mercato | ecco perché

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)Lindoral pistacchiodal. Si tratta di diversi lotti di praline di cioccolato al latte e morbido a forma di cuore: sonodal commercio a causa di un rischio allergeni, dovuta alla mancata indicazione, in etichetta, della presenza del pistacchio come ingrediente. IdalL’avviso di richiamo, da parte dell’azienda, è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute, e «invita i soggetti allergici o intolleranti al pistacchio a non consumare il prodotto». Sulle confezioni è comunque riportata la dicitura «Può contenere nocciole ed altra frutta a guscio». I ritiri interessano la scatola a forma di cuore da 178 g (lotti numero: ...

