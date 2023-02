(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) –ripieni al pistacchiodal commercio. Si tratta di diversi lotti di praline di cioccolato al latte e morbido a forma di cuore, come si legge sul sito del ministero della Salute (LEGGI), per la possibile presenza di un allergene: il pistacchio. I lotti ‘incriminati’: Scatola a forma di cuore da 178 g: L250230 TMC 31/12/2023; L252230 TMC 30/11/2023; L298330 TMC 31/01/2024; L251230 TMC 31/12/2023. Scatola a forma di cuore da 96 g: L250230 TMC 31/12/2023; L250231 TMC 30/11/2023; L251230 TMC 31/12/2023; L298330 TMC 31/01/2024. Sede dello stabilimento: L.go E. Bulgheroni, 1 – 21056 Induno Olona (VA) Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 31/12/2023; 30/11/2023; 31/01/2024; 31/12/2023; 30/11/2023. Sulle confezioni è riportata la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Cioccolatini Lindt-Lindor ritirati dai negozi, quali sono: motivo del richiamo: (Adnkronos) - Si tratta delle prali… - FQMagazineit : Cioccolatini Lindt ritirati dal mercato, l’allerta del Ministero della Salute: “Chi è allergico al pistacchio non l… - infoiteconomia : Lindt, cioccolatini ritirati: cosa c'è dentro davvero, il prodotto fermato - infoiteconomia : Richiamo per cioccolatini Lindt - RodolfoRomagno1 : Cioccolatini Lindt ritirati dai negozi, ecco quali. Il motivo del richiamo - Il Tempo -

Nel dettaglio, ioggetto del richiamo sono venduti in confezioni a forma di cuore da ... Il produttore, però, a scopo precauzionale, ha raccomandato a chi è allergico al pistacchio di ...Come segnalato dal ministero della Salute , laha dovuto richiamare una serie diper questioni di sicurezza connesse alla potenziale presenza di allergeni, nello specifico si parla di " tracce di pistacchio ", non segnalati ...

Cioccolatini Lindt ritirati dai negozi, ecco quali. Il motivo del richiamo Il Tempo

Cioccolatini Lindt ritirati dal mercato, l’allerta del Ministero della Salute: “Chi è allergico… Il Fatto Quotidiano

Allerta alimentare, richiamati cioccolatini Lindt: ecco quali e perché IL GIORNO

Cioccolatini Lindt ritirati dal mercato, quali sono e perché non devono essere mangiati Today.it

Attenzione a questi cioccolatini di san Valentino: ecco perché sono stati ritirati ilGiornale.it

In alcuni lotti e confezioni di praline a forma di cuore potrebbe essere presente il pistacchio come ingrediente anche se non dichiarato nella lista allergeni ...Si tratta di diversi lotti di praline di cioccolato al latte e morbido a forma di cuore Lindt: sono ritirati dal commercio a causa di un rischio allergeni, dovuta alla mancata indicazione, in ...