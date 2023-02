Cioccolatini Lindor a forma di cuore ritirati dai supermercati: l'avviso del Ministero della Salute (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cioccolatini Lindor ripieni al pistacchio ritirati dal mercato. Si tratta di diversi lotti di praline di cioccolato al latte e morbido a forma di cuore Lindt : sono ritirati dal commercio a causa di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ripieni al pistacchiodal mercato. Si tratta di diversi lotti di praline di cioccolato al latte e morbido adiLindt : sonodal commercio a causa di ...

