Cinque giovani della Generazione Zeta al top della moda italiana Ma per le donne non c’è ancora spazio | solo il 22 | 6% nei cda

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci sono anchenei consigli di amministrazione delle prime 152 società italiane, e due di loro sono in posizione apicale. Lo rivela Mediobanca nel suo rapporto annuale sul settore appena pubblicato dal suo ufficio studi. Una sola – Maria Boglione, classe 2003 – siede nel consiglio di una società quotata come Basicnet (Robe di Kappa, Superga, Sebago fra i marchi principali). L’età media dei managerperò è piuttosto alta: 61 anni in generale e 60 anni per le società quotate. E le quote rosabassissime: rappresentano il 22,6% dei membri del cda, che diventano il 41,9% nelle 11 ...