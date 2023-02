Ciclismo su pista, inizia la Nations Cup a Giacarta. Italia rimaneggiata (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gli Europei di Grenchen sono solo l’inizio della stagione 2023 di Ciclismo su pista. Da giovedì 23 febbraio partirà la terza edizione della UCI Track Nations Cup, competizione sponsorizzata dalla Tissot. Si va fino a Giacarta, in Indonesia, per la prima di tre tappe importanti per le qualificazioni ai Mondiali di Glasgow dal 3 al 9 agosto 2023. Ai nastri di partenza ci sarà anche l’Italia di Marco Villa, che vuole confermare il titolo dello scorso anno: gli azzurri arrivarono avanti a tutti con più di 4000 punti di vantaggio sulla Colombia, che scalò la classifica nell’appuntamento casalingo di luglio, e non trionfando nel medagliere per un argento in meno conquistato nei confronti dell’Olanda. Sulla pista indonesiana però non vedremo la migliore Nazionale possibile. Le migliori punte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gli Europei di Grenchen sono solo l’inizio della stagione 2023 disu. Da giovedì 23 febbraio partirà la terza edizione della UCI TrackCup, competizione sponsorizzata dalla Tissot. Si va fino a, in Indonesia, per la prima di tre tappe importanti per le qualificazioni ai Mondiali di Glasgow dal 3 al 9 agosto 2023. Ai nastri di partenza ci sarà anche l’di Marco Villa, che vuole confermare il titolo dello scorso anno: gli azzurri arrivarono avanti a tutti con più di 4000 punti di vantaggio sulla Colombia, che scalò la classifica nell’appuntamento casalingo di luglio, e non trionfando nel medagliere per un argento in meno conquistato nei confronti dell’Olanda. Sullaindonesiana però non vedremo la migliore Nazionale possibile. Le migliori punte ...

