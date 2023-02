Ciclismo femminile | Paolo Sangalli | “Abbiamo tante punte Percorso dei Mondiali adatto a Balsamo e Longo Borghini”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Alla guida del settorestrada è stato chiamato, da due stagioni,che seguirà le ragazze della Nazionale fino alle Olimpiadi di Pa­rigi 2024, dopo 12 anni come vice di Dino Salvoldi: “La Nazionale corre sempre per il massimo risultato, partiamo sempre per vincere ma bisogna tenere anche in considerazione l’altissimo livello del. Ogni avversario è temibile, non c’è mai niente di scontato, ma noile nostre carte da poterci giocare in ogni corsa“., come stai? “Bene, tutto bene. Sono rientrato da poco dalla Valenciana e resto a casa un paio di settimane, fino alle Strade Bianche”. Come sta andando questo inizio di stagione? “Direi bene, sono soddisfatto. Elisaè riuscita a riconfermarsi, è ...