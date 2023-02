Cibi con farine di insetti, scettici i bergamaschi: “Non li proverei mai, meglio la nostra polenta” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. Sono in commercio ormai da qualche settimana. Tanti ne parlano, ma in pochi sembrano essere invogliati a provarli. Almeno i bergamaschi, che non appaiono molto attratti dai prodotti a base di farine di insetti. Eppure visto il recente via libera da parte dell’Unione Europea ai Cibi che contengono farina di grillo (Acheta domesticus), ma anche le larve del verme della farina minore (Alphitobius diaperinus), possono già essere venduti surgelati, in pasta o essiccati. E in qualche supermercato sono già presenti sugli scaffali. Una novità che, almeno per il momento, a Bergamo non sembra essere molto apprezzata. L’abbiamo scoperto nel corso di questa puntata di Attenti al Palo, incentrata proprio su questo tema, in cui la maggioranza degli intervistati spiega di non essere disposta nemmeno ad assaggiare queste ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. Sono in commercio ormai da qualche settimana. Tanti ne parlano, ma in pochi sembrano essere invogliati a provarli. Almeno i, che non appaiono molto attratti dai prodotti a base didi. Eppure visto il recente via libera da parte dell’Unione Europea aiche contengono farina di grillo (Acheta domesticus), ma anche le larve del verme della farina minore (Alphitobius diaperinus), possono già essere venduti surgelati, in pasta o essiccati. E in qualche supermercato sono già presenti sugli scaffali. Una novità che, almeno per il momento, a Bergamo non sembra essere molto apprezzata. L’abbiamo scoperto nel corso di questa puntata di Attenti al Palo, incentrata proprio su questo tema, in cui la maggioranza degli intervistati spiega di non essere disposta nemmeno ad assaggiare queste ...

