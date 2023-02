Chiusa in un box e torturata per due anni: "la faceva dormire seduta". Condannato il fidanzato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La giovane veniva picchiata e bastonata Il suo aguzzino le aveva impedito di vedere la madre anche dopo aver subito un aborto Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La giovane veniva picchiata e bastonata Il suo aguzzino le aveva impedito di vedere la madre anche dopo aver subito un aborto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giangidorsi : RT @rep_roma: Chiusa in un box e torturata per due anni: 'la faceva dormire seduta'. Condannato il fidanzato [aggiornamento delle 08:42] ht… - rep_roma : Chiusa in un box e torturata per due anni: 'la faceva dormire seduta'. Condannato il fidanzato [aggiornamento delle… - Monica_Sashina : RT @Achille03415924: @fendente1 ?????? GINNY piange disperata chiusa dentro il suo box ???? vi prego AIUTIAMOLA ???? ha bisogno di noi per trovare… - GINA32451015 : RT @Achille03415924: @fendente1 ?????? GINNY piange disperata chiusa dentro il suo box ???? vi prego AIUTIAMOLA ???? ha bisogno di noi per trovare… - fendente1 : RT @Achille03415924: @fendente1 ?????? GINNY piange disperata chiusa dentro il suo box ???? vi prego AIUTIAMOLA ???? ha bisogno di noi per trovare… -