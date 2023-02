Chiude Soliti Ignoti | Amadeus fa un altro programma | la decisione Rai

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'azienda di Viale Mazzini ha preso unache potrebbe far storcere il naso a molti telespettatori del primo canale della Tv di Stato. Nell'access prime time, ovvero la fascia successiva al preserale che va dalla fine del TG1 all'inizio della prima serata, ci sarà ungame show: I. L'ultima puntata dell'attuale stagione televisiva andrà in onda domenica 15 aprile 2023; dal 16 aprile al 5 giugno, invece, torna Affari Tuoi tutte le sere e a condurlo sarà. A vent'anni di distanza dalla prima edizione, verrà riproposto il game basato sulla fortuna di trovare pacchi milionari. Ilandrà in onda ogni sera, come è accaduto fino al 2017 con Flavio Insinna, prima di essere riposto in soffitta dopo tutta una serie di problemi ...