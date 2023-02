Chiede un pasto vegano in aereo, gli portano una banana: la denuncia di un passeggero (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ordina una colazione vegan e gli portano un’unica banana. Protagonista: un passeggere vegano del volo Jakarta Soekarno-Hatta di un aereo della Japan Airlines che sul sito Flyer Talk, un forum per gli appassionati di aviazione dove si discute delle questioni relative ai viaggi, ha denunciato l’accaduto. «Quando mi hanno servito la banana dopo il decollo, ho pensato che fosse solo un antipasto deludente, ma in realtà era l’intero pasto», ha raccontato. «Era davvero una buona banana, una delle migliori che abbia mai mangiato, ma sembra comunque più appropriata come spuntino. È stato carino da parte dell’equipaggio servire la banana con le bacchette, però», ironizza sul sito internet. Stando ai resoconti sul forum, però, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ordina una colazione vegan e gliun’unica. Protagonista: un passeggeredel volo Jakarta Soekarno-Hatta di undella Japan Airlines che sul sito Flyer Talk, un forum per gli appassionati di aviazione dove si discute delle questioni relative ai viaggi, hato l’accaduto. «Quando mi hanno servito ladopo il decollo, ho pensato che fosse solo un antideludente, ma in realtà era l’intero», ha raccontato. «Era davvero una buona, una delle migliori che abbia mai mangiato, ma sembra comunque più appropriata come spuntino. È stato carino da parte dell’equipaggio servire lacon le bacchette, però», ironizza sul sito internet. Stando ai resoconti sul forum, però, ...

