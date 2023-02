Chiede soldi alla madre e la minaccia di morte: arrestato minorenne (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Tenenza di Pagani hanno arrestato, per estorsione e maltrattamenti, un 17enne. Dalle indagini risulta che il minore, probabilmente dedito all’uso di sostanze stupefacenti, in più occasioni avrebbe minacciato di morte la madre la quale si è rivolta ai Carabinieri di Pagani perché stanca delle continue aggressioni e richieste di denaro da parte del figlio. Il minore è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza su disposizione della Procura per i minorenni di Salerno. In data odierna l’interrogatorio di garanzia innanzi al Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Tenenza di Pagani hanno, per estorsione e maltrattamenti, un 17enne. Dalle indagini risulta che il minore, probabilmente dedito all’uso di sostanze stupefacenti, in più occasioni avrebbeto dilala quale si è rivolta ai Carabinieri di Pagani perché stanca delle continue aggressioni e richieste di denaro da parte del figlio. Il minore è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza su disposizione della Procura per i minorenni di Salerno. In data odierna l’interrogatorio di garanzia innanzi al Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

