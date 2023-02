Chiara Ferragni e Fedez separati in casa? L’indiscrezione: «Lui dorme sul divano». Gli indizi social (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Chiara Ferragni e Fedez, emergono nuovi dettagli sulla crisi di coppia più chiacchierata delle ultime settimane. Dopo la finale del Festival di Sanremo e quel tanto discusso bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston sulla rete non si parla d’altro. Secondo le indiscrezioni e gli indizi che trapelano dai loro account social, sembrerebbe infatti che i due stiano vivendo una crisi di coppia. A riportare un nuovo pettegolezzo ci ha pensato Vanity Fair che, secondo fonti vicine alla coppia, scrive: «la situazione è critica». Il nuovo dettaglio Si legge su Vanity Fair che il papà di Vittoria e Leone «in questi giorni dorme sul divano – nel famoso attico dei Ferragnez di CityLife a Milano – in attesa di una riconciliazione». Non sembrerebbe una cosa così ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 22 febbraio 2023), emergono nuovi dettagli sulla crisi di coppia più chiacchierata delle ultime settimane. Dopo la finale del Festival di Sanremo e quel tanto discusso bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston sulla rete non si parla d’altro. Secondo le indiscrezioni e gliche trapelano dai loro account, sembrerebbe infatti che i due stiano vivendo una crisi di coppia. A riportare un nuovo pettegolezzo ci ha pensato Vanity Fair che, secondo fonti vicine alla coppia, scrive: «la situazione è critica». Il nuovo dettaglio Si legge su Vanity Fair che il papà di Vittoria e Leone «in questi giornisul– nel famoso attico dei Ferragnez di CityLife a Milano – in attesa di una riconciliazione». Non sembrerebbe una cosa così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : Chiara #Ferragni sembra sempre più Hillary #Clinton, sia nel viso che nel pensiero. Mostrare capezzoli, vendere ovo… - Paolo_Bargiggia : E io dovrei continuare a pagare il Canone per assistere ad un vomito simile? Non vedo @SanremoRai da anni. Da quand… - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - Novella_2000 : Fedez e Chiara Ferragni “separati in casa, lui dorme sul divano”: il rumor di Vanity Fair - Novella_2000 : 'Le uniche Paola e Chiara di Sanremo sono la Egonu e la Ferragni': le sorelle Iezzi replicano ai commenti cattivi d… -