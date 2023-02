(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non è stata strangolata con un cavetto dello smartphone. Sono state fatali ale coltellate inferteMonica Vinci. L'omicidio sabato scorso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PalermoToday : Chiara Carta uccisa dalla madre: lunghi minuti di terrore, cosa è emerso dall'autopsia - romatoday : Chiara Carta uccisa dalla madre: lunghi minuti di terrore, cosa è emerso dall'autopsia - infoitinterno : Oristano, l'atroce verità dall'autopsia: Chiara Carta massacrata dalla madre con più di 30 coltellate - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Oristano, l'atroce verità dall'autopsia: Chiara Carta massacrata dalla madre con più di 30 col… - guidi_chiara : RT @chiaralessi: questo invece non c'entra niente, ma è tanto bello. con arancio colore del tuorlo e azzurro carta da zucchero con cui si c… -

... che hanno evidenziato come l'idea in sé, ammesso fosse percorribile in linea teorica, si scontra con una realtà molto: ' Lo studiolo Ma se ci mancano le aule, le sedie, i banchi, la, ...Oltre 30 fendenti inferti all'addome, alle braccia e alle mani con un coltellino a serramanico hanno provocato uno choc emoraggico che ha portato alla morte, la 13enne di Silì, una frazione di Oristano, uccisa sabato scorso dalla madre, Monica Vinci, di 52 anni, poco prima che tentasse il suicidio lanciandosi dalla finestra della loro casa. E'...

Uccisa dalla mamma a coltellate e col cavo del cellulare, il papà di Chiara Carta: Ho perso tutto Fanpage.it

Chiara uccisa dalla madre a coltellate: cosa può aver scatenato la furia omicida Today.it

Delitto di Silì, l’autopsia: «Chiara uccisa dalla mamma con trenta coltellate» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Oristano, commozione alla messa per Chiara Carta La Nuova Sardegna La Nuova Sardegna

Chiara, «l’istanza per chiedere l’incapacità della madre era stata rigettata». A Silì messa in suffragio: «Uccisa nel modo più orribile» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Oltre 30 fendenti inferti all’addome, alle braccia e alle mani con un coltellino a serramanico hanno provocato uno choc emoraggico che ha portato alla morte Chiara Carta, la 13enne di Silì, uccisa sab ...Eseguito l'esame autoptico sul corpo della ragazzina: sono state le coltellate all'addome a ucciderla. I tagli alle mani e alle braccia evidenziano come si sia strenuamente difesa ...