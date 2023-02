Chi vince alle Primarie Pd 2023 tra Bonaccini e Schlein? Sondaggi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci siamo, una manciata di giorni e poi sapremo chi prenderà il posto dell’uscente segretario Enrico Letta ponendosi alla guida del partito democratico. Le Primarie del Pd si terranno il prossimo 26 febbraio. Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 all’interno dei gazebo adibiti per la circostanza a seggi elettorali. Attualmente, i gazebo sono oltre 5 mila ma, per evitare spiacevoli inconvenienti, è bene consultare l’elenco – disponibile online – a ridosso del voto e verificare se ne sono stati aggiunti di nuovi. Primarie Pd 2023: chi può votare, quando, a che ora e dove si trovano i gazebo Primarie Pd, candidati e Sondaggi La sfida tra il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la deputata Elly Schlein è dunque aperta. Sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci siamo, una manciata di giorni e poi sapremo chi prenderà il posto dell’uscente segretario Enrico Letta ponendosi alla guida del partito democratico. Ledel Pd si terranno il prossimo 26 febbraio. Sarà possibile votare d20 all’interno dei gazebo adibiti per la circostanza a seggi elettorali. Attualmente, i gazebo sono oltre 5 mila ma, per evitare spiacevoli inconvenienti, è bene consultare l’elenco – disponibile online – a ridosso del voto e verificare se ne sono stati aggiunti di nuovi.Pd: chi può votare, quando, a che ora e dove si trovano i gazeboPd, candidati eLa sfida tra il governatore dell’Emilia Romagna Stefanoe la deputata Ellyè dunque aperta. Sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Previsione dei titoli dei giornali per le #elezioniregionali. Opzione a, vince il #centrosinistra e il titolo sarà:… - sportface2016 : +++#JuventusNantes, sfuriata di #Allegri su Sky Sport: 'Io voglio una squadra che vince 1-0? Mi stufo a sentire dir… - ZZiliani : Massimo rispetto per la tua analisi Tancredi, ma solo per il prossimo processo, quello sulle manovre stipendi,… - CorriereCitta : Chi vince alle Primarie Pd 2023 tra Bonaccini e Schlein? Sondaggi - lukaku2017 : @mauroberruto Chi vince la Coppa Italia di Volley in questo weekend a Roma? -