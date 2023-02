Chi sono le modelle più belle di tutti i tempi? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La storia della moda e delle Fashion Week è anche e soprattutto una storia di bellezza. Quella delle modelle, che tra social e red carpet, sono molto più di semplice “manichini”, come qualcuno vorrebbe ancora considerarle. bellezze statuarie, eteree, inarrivabili, ma anche uniche e inclusive, che da sempre rappresentano i gusti estetici dell’epoca. Ma incarnano anche l’evoluzione stessa del mondo della moda, anche con le sue controversie. Basti pensare agli Anni’50, quando le modelle più belle non erano altro che dei mannequin. Figure in secondo piano, fondamentali per mostrare gli abiti alle clienti di atelier e negozi sartoriali, ma prive di anima e personalità. E relegate a un ruolo secondario. L’unico compito, infatti, era muoversi tra le poltrone per mostrare il modello ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La storia della moda e delle Fashion Week è anche e soprattutto una storia dizza. Quella delle, che tra social e red carpet,molto più di semplice “manichini”, come qualcuno vorrebbe ancora considerarle.zze statuarie, eteree, inarrivabili, ma anche uniche e inclusive, che da sempre rappresentano i gusti estetici dell’epoca. Ma incarnano anche l’evoluzione stessa del mondo della moda, anche con le sue controversie. Basti pensare agli Anni’50, quando lepiùnon erano altro che dei mannequin. Figure in secondo piano, fondamentali per mostrare gli abiti alle clienti di atelier e negozi sartoriali, ma prive di anima e personalità. E relegate a un ruolo secondario. L’unico compito, infatti, era muoversi tra le poltrone per mostrare il modello ...

