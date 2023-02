Chi sono i Colombi del Cantante Mascherato? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La quarta edizione de Il Cantante Mascherato è alle porte e Milly Carlucci ha svelato la prima maschera ufficiale. Chi sono i Colombi? La maschera ha una struttura fatta a uovo con due teste, ma come dichiarato dalla conduttrice potrebbe accogliere due persone, ma anche tre o semplicemente una. Ovviamente saranno due, ma apprezzo che stia cercando di depistarci gnegne. “Questa maschera è bella, elegante e poetica: sono i Colombi” – ha esordito Milly Carlucci – “Può essere una persona, possono essere due, tre, quattro, non si sa! Loro sono bellissimi“. Quando la voce fuori campo ha ironizzato “sono un po’ troppo bianco azzurri” lei si è messa a ridere. Una palese citazione alla squadra del Lazio. Che siano due ex calciatori laziali? Un ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La quarta edizione de Ilè alle porte e Milly Carlucci ha svelato la prima maschera ufficiale. Chi? La maschera ha una struttura fatta a uovo con due teste, ma come dichiarato dalla conduttrice potrebbe accogliere due persone, ma anche tre o semplicemente una. Ovviamente saranno due, ma apprezzo che stia cercando di depistarci gnegne. “Questa maschera è bella, elegante e poetica:” – ha esordito Milly Carlucci – “Può essere una persona, posessere due, tre, quattro, non si sa! Lorobellissimi“. Quando la voce fuori campo ha ironizzato “un po’ troppo bianco azzurri” lei si è messa a ridere. Una palese citazione alla squadra del Lazio. Che siano due ex calciatori laziali? Un ...

