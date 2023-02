“Chi onora il sangue degli avi va combattuto”: le parole choc di una preside di Firenze (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb – Gli avi sono un crimine. Le radici sono un crimine. La propria cultura è un crimine. Questo dice, in buona sostanza, l’imbarazzante lettera della preside del liceo Leonardo Da Vinci di Firenze, riportata anche sulla pagina Facebook dell’istituto, che così simula un “commento” sui fatti avvenuti alla scuola superiore Michelangiolo, sempre nel capoluogo toscano, due giorni fa. Gli avi sono un crimine. E chi li ricorda va isolato come una bestia Se ami la tua Patria, se esprimi qualsiasi sentimento di attaccamento o di preservazione, stai attento. La preside del Leonardo Da Vinci di Firenze ti osserva. Giudicandoti, sostanzialmente, alla stregua di una bestia da domare. Di un essere senza dignità che può attaccare impunemente i sentimenti altrui, fregandosene di ciò che provi. Il “tu” è rivolto a tutti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb – Gli avi sono un crimine. Le radici sono un crimine. La propria cultura è un crimine. Questo dice, in buona sostanza, l’imbarazzante lettera delladel liceo Leonardo Da Vinci di, riportata anche sulla pagina Facebook dell’istituto, che così simula un “commento” sui fatti avvenuti alla scuola superiore Michelangiolo, sempre nel capoluogo toscano, due giorni fa. Gli avi sono un crimine. E chi li ricorda va isolato come una bestia Se ami la tua Patria, se esprimi qualsiasi sentimento di attaccamento o di preservazione, stai attento. Ladel Leonardo Da Vinci diti osserva. Giudicandoti, sostanzialmente, alla stregua di una bestia da domare. Di un essere senza dignità che può attaccare impunemente i sentimenti altrui, fregandosene di ciò che provi. Il “tu” è rivolto a tutti ...

