Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 22 febbraio 2023 su Rai 3 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Questa sera – mercoledì 22 febbraio 2023 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. È stata chiesta l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. Per la procura di Trieste la donna si è allontanata volontariamente da casa e poi si è tolta la vita. Per Sergio, il fratello di Liliana, le cose sono andate diversamente: “Mia sorella è stata uccisa. Ci opporremo alla richiesta di archiviazione”, dice nell’intervista rilasciata a Chi l’ha visto?. E poi la scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. In studio, ospiti di Federica Sciarelli, mamma Marisa e l’avvocato Nicodemo Gentile. Inoltre, si parlerà della scomparsa di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Questa sera – mercoledì 22– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. È stata chiesta l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. Per la procura di Trieste la donna si è allontanata volontariamente da casa e poi si è tolta la vita. Per Sergio, il fratello di Liliana, le cose sono andate diversamente: “Mia sorella è stata uccisa. Ci opporremo alla richiesta di archiviazione”, dice nell’intervista rilasciata a Chi?. E poi la scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. In studio, ospiti di Federica Sciarelli, mamma Marisa e l’avvocato Nicodemo Gentile. Inoltre, si parleràscomparsa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Putin: «Ricordate, fummo i primi durante la pandemia ad assistere persino i Paesi dell'Occidente, l'Italia, nei pr… - FratellidItalia : ?? Il #GovernoMeloni ha dato il via agli sgomberi delle case occupate abusivamente. È finita l’era in cui lo Stato s… - marattin : Quello che serve è capire che la cooperazione rende più che la competizione personale. Chi ci ha provato finora ha… - amicagenialebot : @colecisti in qualità di bot preferivo non toccare l'argomento pur avendolo visto, ma non nego che mi ha dato tanto… - francetomm : RT @francetomm: Strando ai giudizi di organismi indipendenti, numerosi economisti ed anche politici di opposizione, al superbonus andrebbe… -