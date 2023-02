Chi l'ha visto?: l'archiviazione per il caso di Liliana Resinovich, stasera su Rai 3 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una nuova puntata dedicata al caso di Liliana Resinovich, la Procura di Trieste chiederà l'archiviazione dell'inchiesta. stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna a occuparsi del caso di Liliana Resinovich. Nelle ultime ore è trapelata la notizia che la Procura di Trieste chiederà l'archiviazione dell'inchiesta. La puntata si occuperà anche della scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. E' stata chiesta l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. Per la procura di Trieste la donna si è allontanata ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023)su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha? con una nuova puntata dedicata aldi, la Procura di Trieste chiederà l'dell'inchiesta.su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha? che torna a occuparsi deldi. Nelle ultime ore è trapelata la notizia che la Procura di Trieste chiederà l'dell'inchiesta. La puntata si occuperà anche della scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. E' stata chiesta l'dell'inchiesta sulla morte di. Per la procura di Trieste la donna si è allontanata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : Mostrerei questo video a chi nega l’esistenza del neofascismo in Italia e a chi, nei gesti, nelle parole e nelle az… - putino : Zelensky non aveva ammassati per niente truppe per un attacco in Donbass. Sarebbe stata l’azione più STUPIDA del pi… - CarloCalenda : Non ho visto una parola di scuse sui circa 45 mld di buco, rispetto alle previsioni, generato dal bonus 110 e da qu… - 19mario59 : @repubblica Che Cina e Russia si uniscano a difendere i loro interessi, visto che sono più o meno simili, mi sembra… - sanfolle : @tigulliogulf hai visto chi è tornata??? Se ti serve qualche consiglio legale-finanziahahahahahahahahahah -