Chi l’ha visto?, anticipazioni 22 febbraio 2023: il caso di Liliana Resinovich, ultime news e cosa vedremo stasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. E gli affezionati telespettatori lo sanno bene. Stiamo parlando di Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, tra segnalazioni di persone scomparse, gialli e omicidi, che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Ecco tutte le anticipazioni di stasera e i servizi che vedremo in onda. La vicenda di Liliana Resinovich a Chi l’ha visto? Questa sera, stando alle anticipazioni, si tornerà a parlare di Liliana Resinovich. Per la morte della donna è stata chiesta l’archiviazione dell’inchiesta perché per la Procura di Trieste lei si è allontanata volontariamente da casa, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. E gli affezionati telespettatori lo sanno bene. Stiamo parlando di Chi?, il programma di approfondimento e attualità, tra segnalazioni di persone scomparse, gialli e omicidi, che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Ecco tutte ledie i servizi chein onda. La vicenda dia Chi? Questa sera, stando alle, si tornerà a parlare di. Per la morte della donna è stata chiesta l’archiviazione dell’inchiesta perché per la Procura di Trieste lei si è allontanata volontariamente da casa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Putin: «Ricordate, fummo i primi durante la pandemia ad assistere persino i Paesi dell'Occidente, l'Italia, nei pr… - FratellidItalia : ?? Il #GovernoMeloni ha dato il via agli sgomberi delle case occupate abusivamente. È finita l’era in cui lo Stato s… - GiorgiaMeloni : Nella Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, desidero r… - testwindyahooi1 : RT @stupendamenteme: il pesassi ha detto che lui ha iniziato dalla scorsa puntata a lavorare per far vincere micol,e che avevo detto io?L’e… - lillo743 : @ldibartolomei Una sa bene che l’Italia va deindustrializzata e ridotta come l’Africa per accogliere meglio chi dal… -