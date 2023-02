"Chi l'ha visto?", alle 21.20 su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Chi l'ha visto?" , questa sera alle 21.20 su Rai 3 una nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli. E' stata chiesta l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Chi l'ha?" , questa sera21.20 su Rai 3 una nuovadel programma condotto da Federica Sciarelli. E' stata chiesta l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : Mostrerei questo video a chi nega l’esistenza del neofascismo in Italia e a chi, nei gesti, nelle parole e nelle az… - CarloCalenda : Non ho visto una parola di scuse sui circa 45 mld di buco, rispetto alle previsioni, generato dal bonus 110 e da qu… - pisto_gol : Sono passati 19 anni da quel tragico mattino, ma il tuo ricordo non sbiadisce nella mente e nel cuore di chi ti ha… - Cali_Gr : @HelenaG07927152 Io non sono lui, non so cosa succederà, ma non me la sento di giudicarlo per chi gli piace. Non st… - itsm4rti : @forsecosi Veramente super flash, due mesi forse??? Eppure era proprio palese, quello di zelletta sai che non l’ho… -