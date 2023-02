“Chi ha peccato lui o i suoi genitori?” incontro letterario aperto al pubblico (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sabato 4 febbraio in Sala Granata il dibattito sulla relazione tra fede e disabilità e sulla considerazione delle persone con disabilità all’interno della Chiesa e delle comunità cristiane LODI – Da sempre la disabilità pone questioni non facilmente rilevabili. Anche il suo rapporto con la fede cristiana e gli insegnamenti della Chiesa è contrassegnata da non poche ambiguità. Segno della colpa o strumento di redenzione? Domande che oggi appaiono, forse, fuori luogo ma che segnano ancora la vita di molte persone e comunità. Con il patrocinio del Comune di Lodi, sabato 4 marzo, dalle ore 10 in Sala Granata, si rifletterà sui temi che toccano il senso ed il significato del nostro essere al mondo. Un dibattito sulla relazione tra fede e disabilità e sulla considerazione delle persone con disabilità all’interno della Chiesa e delle comunità cristiane che prende le sue prime mosse dal ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sabato 4 febbraio in Sala Granata il dibattito sulla relazione tra fede e disabilità e sulla considerazione delle persone con disabilità all’interno della Chiesa e delle comunità cristiane LODI – Da sempre la disabilità pone questioni non facilmente rilevabili. Anche il suo rapporto con la fede cristiana e gli insegnamenti della Chiesa è contrassegnata da non poche ambiguità. Segno della colpa o strumento di redenzione? Domande che oggi appaiono, forse, fuori luogo ma che segnano ancora la vita di molte persone e comunità. Con il patrocinio del Comune di Lodi, sabato 4 marzo, dalle ore 10 in Sala Granata, si rifletterà sui temi che toccano il senso ed il significato del nostro essere al mondo. Un dibattito sulla relazione tra fede e disabilità e sulla considerazione delle persone con disabilità all’interno della Chiesa e delle comunità cristiane che prende le sue prime mosse dal ...

