Chi era Jansen, il fratello dell’attrice Hayden Panettiere morto a soli 28 anni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aveva solo 28 anni Jansen, fratello dell’attrice Hayden Panettiere e anche lui con una carriera nel mondo della recitazione. Sin da giovane aveva mosso i primi passi nel mondo della televisione ma, parallelamente, ha portato avanti la sua vena artistica. I motivi del decesso devono ancora essere chiariti, ma a quanto pare sarebbe stato trovato morto nella sua abitazione. Chi era Jansen Panettiere, fratello artista e attore di Hayden Classe 1994, Jansen Panettiere si è spento all’età di 28 anni. Ne avrebbe festeggiati 29 a settembre di quest’anno. Per chi segue le serie televisive il suo volto non è nuovo, così come non lo è quello della sorella ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aveva solo 28e anche lui con una carriera nel mondo della recitazione. Sin da giovane aveva mosso i primi passi nel mondo della televisione ma, parallelamente, ha portato avanti la sua vena artistica. I motivi del decesso devono ancora essere chiariti, ma a quanto pare sarebbe stato trovatonella sua abitazione. Chi eraartista e attore diClasse 1994,si è spento all’età di 28. Ne avrebbe festeggiati 29 a settembre di quest’anno. Per chi segue le serie televisive il suo volto non è nuovo, così come non lo è quello della sorella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Il #GovernoMeloni ha dato il via agli sgomberi delle case occupate abusivamente. È finita l’era in cui lo Stato s… - borghi_claudio : Eh sì... la 'continuità' è sempre la soluzione migliore per chi c'era prima (ovvero il PD) - elio_vito : C’era già stato a Firenze un altro episodio simile alla violenza squadrista di ieri. Chi ha la guida del partito di… - NoAnziche : @SalvOasi C'era chi sparava dei piccoli, micidiali coni appuntiti fatti con la carta, ed uno spillo sulla punta. Piccoli delinquenti. - iivannoteii : @canislupus80 @oscarguidobaldi @Mov5Stelle Il problema era il bonus..non il 'malfunzionamento' del sistema..rdc è i… -