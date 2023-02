Chelsea, rinnovo vicino per Kante (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Kante sarebbe vicino al rinnovo con il Chelsea: il centrocampista francese era seguito da varie squadre, ma avrebbe deciso di conitnuare coi blues Ngolo Kante potrebbe rinnovare con il Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il centrocampista francese è in scadenza, ma sarebbe persuaso a rimanere ed accettare l’offerta dei Blues. Sul centrocampista si erano mossi vari club, tra cui anche la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023)sarebbealcon il: il centrocampista francese era seguito da varie squadre, ma avrebbe deciso di conitnuare coi blues Ngolopotrebbe rinnovare con il. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il centrocampista francese è in scadenza, ma sarebbe persuaso a rimanere ed accettare l’offerta dei Blues. Sul centrocampista si erano mossi vari club, tra cui anche la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Chelsea, rinnovo vicino per Kante - AlexSco28026391 : Mi rivolgo ai miei innumerevoli follower: #Lukaku va riscattato o rispedito al #Chelsea? Vi ricordo i 12 milioni lo… - calciomercato_m : MERCATO - Chelsea, rinnovo in stand by per Mount: il Liverpool continua a sperare - apetrazzuolo : MERCATO - Chelsea, rinnovo in stand by per Mount: il Liverpool continua a sperare - Coloneroazzurro : RT @_Zeroazero: ??#Torino, situazione rinnovi: distanza con #OlaAina e #Djidji. Nessun incontro al momento tra la dirigenza e Emaka Obasi, l… -