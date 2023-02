Chelsea-Potter, decisivo il derby col Tottenham (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arrivato a stagione in corso al posto di Tuchel, Graham Potter ora rischia il posto sulla panchina del Chelsea Arrivato a stagione in corso al posto di Tuchel, Graham Potter ora rischia il posto sulla panchina del Chelsea. Secondo quanto riportano i media britannici, il futuro dell’allenatore potrebbe essere deciso dal risultato del derby col Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arrivato a stagione in corso al posto di Tuchel, Grahamora rischia il posto sulla panchina delArrivato a stagione in corso al posto di Tuchel, Grahamora rischia il posto sulla panchina del. Secondo quanto riportano i media britannici, il futuro dell’allenatore potrebbe essere deciso dal risultato delcol. L'articolo proviene da Calcio News 24.

