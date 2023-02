Chelsea, Jorginho ha cambiato il futuro di un centrocampista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La cessione di Jorginho all'Arsenal ha cambiato il futuro di N'Golo Kanté: ora, riferisce la stampa britannica, il rinnovo del... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La cessione diall'Arsenal haildi N'Golo Kanté: ora, riferisce la stampa britannica, il rinnovo del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea, Jorginho ha cambiato il futuro di un centrocampista: La cessione di Jorginho all'Arsenal ha cambiato il fu… - EuropaCalcio : #Arsenal , #Jorginho : “Al #Chelsea non ero nei piani. Qui per #Arteta #europacalcio - LScarsos : @deliux9 Si tratta di capire quanto sia merito effettivamente delle sue qualità e quanto sia l'annata o il sistema… - persemprecalcio : ??? #Jorginho è stato ospite di Pierluigi Pardo a Supertele in onda #DAZN raccontando il suo passaggio dal Chelsea a… - CalcioNews24 : #Arsenal, #Jorginho svela il suo arrivo ai Gunners -