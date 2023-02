Che uomo è oggi | Rampini | perché Putin si è scavato la fossa da solo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Federicoè intervenuto in collegamento a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli. La presenza del giornalista non è casuale, dato che è il giorno in cui Vladimirha parlato davanti a migliaia di persone che hanno riempito lo stadio Luzhniki di Mosca: una vera e propria adunata per “festeggiare” il primo anniversario della guerra in Ucraina. “Si aspettava che l'Occidente si sarebbe spappolato, diviso - ha dichiaratoriferendosi a- che tutti i paesi europei fossero totalmente ricattabili con l'arma del gas e che quindi non avrebbero osato prendere delle posizioni dure sull'invasione. Si aspettava che almeno una parte del popolo ucraino lo ricevesse a braccia aperte come un liberatore. Non ha capito niente dell'Ucraina, ma anche di noi. Ha sbagliato ...