Che Dio ci aiuti 7, Orietta Berti ospite della settima puntata (Video e Foto) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Orietta Berti sarà la guest star della settima puntata di Che Dio ci aiuti 7, la cantante interpreterà se stessa: ecco il Video e le Foto Al convento degli Angeli Custodi arriva Orietta Berti, la cantante sarà la guest star della settima puntata di Che Dio ci aiuti 7 che andrà in onda domani 23 febbraio in prima serata su Rai 1. L'artista, che interpreterà se stessa, nella fiction soffre di attacchi d'ansia e chiede aiuto ad Emiliano, il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon. Orietta Berti sarà la causa di un equivoco proprio tra Emiliano, lo psichiatra del nostro convento, e Sara (Federica Pagliaroli), ...

