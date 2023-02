Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni 23 febbraio 2023: Emiliano viene licenziato? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Che Dio ci aiuti 7 torna in onda giovedì 23 febbraio 2023 con la messa in onda della settima puntata (composta da due episodi). In questo appuntamento, Emiliano rischierà di essere licenziato per via di un'infamante accusa. Il giovane, poi, aiuterà segretamente Orietta Berti per degli attacchi di panico e scatenerà la gelosia di Sara. Nel frattempo, Ludovica e Cate decideranno di usare delle app di incontri per trovare l'amore, ma sarà tutto inutile. Che Dio ci aiuti 7, tredicesimo episodio: Emiliano rischia di essere licenziato Il primo episodio della settima puntata di Che Dio ci aiuti 7 si intitola «Fratelli e sorelle» e vedrà le speranze di Azzurra di vedere Emiliano e Sara diventare una coppia naufragare. Tra i ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Che Dio ci7 torna in onda giovedì 23con la messa in onda della settima puntata (composta da due episodi). In questo appuntamento,rischierà di essereper via di un'infamante accusa. Il giovane, poi, aiuterà segretamente Orietta Berti per degli attacchi di panico e scatenerà la gelosia di Sara. Nel frattempo, Ludovica e Cate decideranno di usare delle app di incontri per trovare l'amore, ma sarà tutto inutile. Che Dio ci7, tredicesimo episodio:rischia di essereIl primo episodio della settima puntata di Che Dio ci7 si intitola «Fratelli e sorelle» e vedrà le speranze di Azzurra di vederee Sara diventare una coppia naufragare. Tra i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Josh Alexander di 16 anni è stato sospeso dalla scuola in Canada per proteste contro l'uso dei bagni da parte di tr… - GiovaQuez : Putin non si fa sfuggire un passaggio sulla teoria gender: 'La Chiesa anglicana intende prendere in considerazione… - ProVitaFamiglia : ?#Canada. Josh Alexander di 16 anni è stato sospeso dalla sua scuola per proteste contro l'uso dei bagni da parte d… - hbweatherx : oh mio dio che parto questi biglietti di merda se fate uscire altri documentari del cazzo ve li guardate da soli vaffanculo - PicotyChelangat : RT @DanielaTodaro10: #TheHeavensAreOpen. Chi poteva immaginare che ci saremmo trovati con il profeta Elia ....generazione preziosa a Dio ht… -