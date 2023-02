Champions, Liverpool: prima squadra nella storia a perdere con tre gol di scarto, dopo l’iniziale vantaggio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Prestazione da ricordare quella del Real Madrid contro il Liverpool ad Anfield. Un match che verrà ricordato, soprattutto dai Reds che hanno “collezionato un nuovo record”: è la prima squadra nella storia della Champions League infatti, ad aver perso con tre gol di scarto, partendo con un vantaggio di ben due reti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Prestazione da ricordare quella del Real Madrid contro ilad Anfield. Un match che verrà ricordato, soprattutto dai Reds che hanno “collezionato un nuovo record”: è ladellaLeague infatti, ad aver perso con tre gol di, partendo con undi ben due reti. SportFace.

