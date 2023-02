Champions League, Lipsia-Manchester formazioni ufficiali: Nkunku in panchina, Haaland guida gli inglesi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Oggi 22 febbraio, dalle 21:00 di sera in poi, a scendere in campo per gli ottavi di finale d’andata di Champions League, sarà la formazione del Lipsia che ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola. L’atto primo di questa interessantissima sfida, già riproposta nel corso della storia recente della coppa, vede come favoriti gli inglesi che saranno guidati dal solito Erling Haaland, mentre i tedeschi partiranno con Nkunku in panchina. Lipsia (4-2-3-1): Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Schlager, Laimer; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Andrè Silva. Allenatore: Rose Manchester CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Oggi 22 febbraio, dalle 21:00 di sera in poi, a scendere in campo per gli ottavi di finale d’andata di, sarà la formazione delche ospiterà ilCity di Pep Guardiola. L’atto primo di questa interessantissima sfida, già riproposta nel corso della storia recente della coppa, vede come favoriti gliche sarannoti dal solito Erling, mentre i tedeschi partiranno conin(4-2-3-1): Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Schlager, Laimer; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Andrè Silva. Allenatore: RoseCITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - infoitsport : Milito a bordocampo per la Champions League: la reazione della Curva Nord è da brividi - infoitsport : Inter-Porto, i diffidati per la Champions League. Niente squalificati -