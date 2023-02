Champions League, l’Inter passa contro il Porto: il Lipsia raggiunge il Manchester City (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Finiscono quindi anche la partite di Champions League di questa sera, 22 febbraio, con l’Inter di Simone Inzaghi che nel finale di partita riesce ad abbattere la difesa del Porto grazie ad una ribattuta a rete di Romelu Lukaku, che prima aveva preso un palo su un ottimo colpo di testa. A Lipsia il Manchester City non è riuscito ad imporsi contro i tedeschi che pareggiano il match grazie allo stacco impetuoso realizzato da Gvardiol, che ha battuto così Ederson. L'articolo proviene da contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Finiscono quindi anche la partite didi questa sera, 22 febbraio, condi Simone Inzaghi che nel finale di partita riesce ad abbattere la difesa delgrazie ad una ribattuta a rete di Romelu Lukaku, che prima aveva preso un palo su un ottimo colpo di testa. Ailnon è riuscito ad imporsii tedeschi che pareggiano il match grazie allo stacco impetuoso realizzato da Gvardiol, che ha battuto così Ederson. L'articolo proviene dapiedeazzurro.com.

