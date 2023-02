Champions League, Inter-Porto non unica partita oggi: programma e diretta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si completa stasera il programma di andata degli ottavi di finale di Champions League. Non c’è soltanto Inter-Porto, ma anche il Manchester City in casa del RB Lipsia nell’unica partita che andrà in diretta TV. Ieri vittorie per Napoli (vedi articolo) e Real Madrid (vedi articolo). Champions League – ANDATA OTTAVI Inter-Porto mercoledì 22 febbraio ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video RB Lipsia-Manchester City mercoledì 22 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si completa stasera ildi andata degli ottavi di finale di. Non c’è soltanto, ma anche il Manchester City in casa del RB Lipsia nell’che andrà inTV. Ieri vittorie per Napoli (vedi articolo) e Real Madrid (vedi articolo).– ANDATA OTTAVImercoledì 22 febbraio ore 21 –streaming Amazon Prime Video RB Lipsia-Manchester City mercoledì 22 febbraio ore 21 –TV Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

