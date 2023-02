Champions League, Inter-Porto formazioni ufficiali: Dzeko sfida Taremi per un posto ai quarti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Oggi 22 febbraio andranno in scena le ultime due partite valide per gli ottavi di finale d’andata della Champions League, con il Manchester City che sfiderà il Lipsia, mentre l’Inter, ultima italiana in campo sfida il Porto di Conceiçao. A partire dalle 21:00 di sera, i nerazzurri di Simone Inzaghi scenderanno in campo per continuare la striscia positiva lasciata dal Milan, che ha vinto contro il Tottenham, e il Napoli, che ha stravinto contro il Francoforte. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre: Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Oggi 22 febbraio andranno in scena le ultime due partite valide per gli ottavi di finale d’andata della, con il Manchester City che sfiderà il Lipsia, mentre l’, ultima italiana in campoildi Conceiçao. A partire dalle 21:00 di sera, i nerazzurri di Simone Inzaghi scenderanno in campo per continuare la striscia positiva lasciata dal Milan, che ha vinto contro il Tottenham, e il Napoli, che ha stravinto contro il Francoforte. Di seguito ledelle due squadre:(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro,. Allenatore: Inzaghi(4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - sportface2016 : #InterPorto, #Marotta: 'Test importante contro una squadra temibile. Rinnovi? La parola d'ordine è razionalizzare' - DanieleMonfre : Serata di Champions League ?? non vedo l'ora #InterPorto #OttavoDiFinaleGARAdiANDATA #ChampionsLeague20222023 -