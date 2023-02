Champions League | Inter-Porto | ecco dove vederla!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - Eurosport_IT : Inter, occhio al Porto: gli ultimi risultati dicono che i nerazzurri non possono permettersi la minima distrazione… - TecnoPiritu : RT @CorSport: ?? 'Un disastro è la fine di un era' ? #Carragher durissimo sul #Liverpool ??? Commenta così la sconfitta con il #RealMadrid h… -

Commenta per primo Il Napoli ha battuto in scioltezza l' Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di finale di, scatenando l'ammirazione dei media tedeschi. Ecco cosa hanno scritto alcune delle testate tedesche 'Il Napoli è arrivato a Francoforte senza punti deboli, giocando a un livello che ...Le parole di Diego Milito, ex attaccante argentino dell'Inter, sulla sfida contro il Porto inDiego Milito ha parlato a durante il programma Matchday della sfida che andrà in scena questa sera tra Inter e Porto. LE PAROLE: "La squadra ha fatto un ottimo girone contro avversari ...

Eintracht Francoforte-Napoli 0-2, gol e highlights: segnano Osimhen e Di Lorenzo Sky Sport

Osimhen-Di Lorenzo, il Napoli splende pure in Champions: 2-0 all'Eintracht Tuttosport

Il Napoli vola anche in Champions: le ironie sui social dopo la vittoria contro l'Eintracht Corriere dello Sport

Champions League, Inter-Porto: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Come vedere in streaming gratis Inter - Porto di Champions League Libero Tecnologia

Clima di festa nel segno dello 'Special One' in centro a Milano prima dell'andata degli ottavi di finale di Champions League a San Siro ...Tutto è pronto per Inter-Porto. Stasera alle 21 i nerazzurri saranno impegnati nella loro partita di esordio degli ottavi di Champions League contro la formazione portoghese, attualmente seconda nel ...