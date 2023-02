Champions League, Inter - Porto (diretta esclusiva Amazon Prime Video) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torna la UEFA Champions League su Prime Video con il big match Inter-Porto, valido per l’andata degli ottavi di finale. Mercoledì 22 febbraio (in diretta su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) i nerazzurri di Inzaghi ospiteranni i Portoghesi guidati da Conceição. In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Diego Milito, Julio... Leggi su digital-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torna la UEFAsucon il big match, valido per l’andata degli ottavi di finale. Mercoledì 22 febbraio (insudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) i nerazzurri di Inzaghi ospiteranni ighesi guidati da Conceição. Inda San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Diego Milito, Julio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - LaBrujia : RT @gippu1: Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic #EintrachtNapoli 2… - zazoomblog : Inter-Porto oggi in tv Champions League 2023: orario canale programma in chiaro streaming probabili formazioni -… -