Champions League, c’è Inter-Porto: le formazioni uffiiali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le formazioni ufficiali di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 22/23 Sta per finire l’attesa allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Porto, nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 22/23. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Sergio Conceição, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Porto, eccole: Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.A DISPOSIZIONE: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Dumfries, Gosens, Brozovic, Asllani, Gagliardini, ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Leufficiali di, andata degli ottavi di finale della22/23 Sta per finire l’attesa allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dove tra poco scenderanno in campo, nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della22/23. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Sergio Conceição, hanno comunicato leufficiali di, eccole:(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.A DISPOSIZIONE: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Dumfries, Gosens, Brozovic, Asllani, Gagliardini, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - Eurosport_IT : ?? Ecco le scelte ufficiali di Inzaghi e Sergio Conceiçao per #InterPorto ?? - Darmumas : Stasera Gagliardini potrebbe superare Jardel come miglior marcatore della storia del Porto in Champions League, gli basterà fare 20 autogol -