Champions League 2022/2023, Inter-Porto: Ceferin e Gravina in tribuna a San Siro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Anche Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, e Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si trovano a San Siro per seguire la sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Porto. I due presidente si sono uniti alla spettacolare cornice di 75 mila spettatori che spingerà i nerazzurri durante il match contro la squadra Portoghese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Anche Aleksander, presidente della Uefa, e Gabriele, presidente della FIGC, si trovano a Sanper seguire la sfida valida per gli ottavi di finale ditra. I due presidente si sono uniti alla spettacolare cornice di 75 mila spettatori che spingerà i nerazzurri durante il match contro la squadraghese. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - CronacheTweet : Riyad Mahrez è il 5° giocatore africano a raggiungere quota 20 gol in Champions League, dopo Mohamed Salah (44), Di… - cryptogag66 : Dzeko e Dimarco i peggiori. Il primo deve cambiare ruolo e fare il centrale di difesa abile in impostazione, il sec… -