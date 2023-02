Champions in tv, Mediaset, Sky o Amazon? Dove vedere Inter Porto stasera, quando si gioca il ritorno degli ottavi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dove vedere le partite degli ottavi di finale di Champions League in tv? Torna il grande calcio Internazionale e c’è attesa per capire fin Dove potranno arrivare le squadre italiane. Tra martedì 14 febbraio e mercoledì 15 febbraio 2023 si sono disputate le prime partite d’andata degli ottavi mentre tra ieri e oggi è previsto il resto del programma. Gli incontri completeranno così il quadro per ciò che riguarda i match d’andata degli ottavi mentre per quelli di ritorno sarà necessario attendere marzo. Vediamo dunque nel dettaglio il calendario completo con tutte le sfide di Champions e la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023)le partitedi finale diLeague in tv? Torna il grande calcionazionale e c’è attesa per capire finpotranno arrivare le squadre italiane. Tra martedì 14 febbraio e mercoledì 15 febbraio 2023 si sono disputate le prime partite d’andatamentre tra ieri e oggi è previsto il resto del programma. Gli incontri completeranno così il quadro per ciò che riguarda i match d’andatamentre per quelli disarà necessario attendere marzo. Vediamo dunque nel dettaglio il calendario completo con tutte le sfide die la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo ...

