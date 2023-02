Champions | il Napoli vince anche in casa Eintracht 0-2 Gol di Osimhen e Di Lorenzo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilnon si ferma nemmeno in. La squadra di Spalletti si impone 2-0 a Francoforte contro l', nella gara di andata degli ottavi di finale diLeague. Bastano due reti, una per tempo, dial 40' e di Dial 65', per archiviare la pratica,se con qualche rammarico per le tante occasioni sprecate con la superiorità numerica per l'espulsione di Kolo Muani dopo un'ora di gioco L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - FBiasin : Il #Napoli ha un tale vantaggio in #SerieA che può permettersi di preparare con calma l'ottavo di #Champions, ma ne… - fanpage : #EintrachtNapoli Un super Napoli espugna Francoforte e vede i Quarti di Champions vicinissimi - chiatl13 : RT @sportmediaset: MA CHE NAPOLI E'?!?!? #ChampionsLeague #Champions #SportMediaset #UCL #DiLorenzo #Napoli #EintrachtNapoli - Maicuntent1986 : RT @tuskatore: Gli interisti quando l'Inter arriva quinta ed è costretta a vendere tutti, il Napoli fa il double Champions - Campionato con… -

Scopri i vincitori del premio ufficiale Player of the Match dopo ogni partita di UEFALeague. Contenuti top media Hirving Lozano () UEFA via Getty Images Corpo articolo La UEFA assegna il premio ufficiale Player of the Match, in collaborazione con PlayStation, dopo ogni ...Tutti i gol delnella fase a gironi diLeague È Osimhen allora a togliere le castagne del fuoco prima dell'intervallo. Minuto 40: Lozano scappa sulla destra e mette al centro, Victor ...

De Laurentiis: 'Il Napoli la squadra più onesta! Scudetto Lo dissi un anno fa, ora la Champions' Calciomercato.com

De Laurentiis: "Non è mai facile vincere in Champions, soprattutto in Germania e con grande personalità: bravi! CalcioNapoli24

Napoli, così De Laurentiis si è seduto sulla miniera d'oro Champions League Corriere dello Sport

Napoli, quarti tabù. Dal ritardo di Maradona alla disfatta col Chelsea: i 4 stop agli ottavi La Gazzetta dello Sport

Stupendi. Veri Champions. Così forti, gli azzurri stavolta vestiti di bianco, da spegnere l’ondata razzista che ha travalicato i confini: il coro “Odio Napoli” si ...Aurelio De Laurentiis sperava nel passaggio del turno in Champions League e il 2-0 del suo Napoli in Germania contro l'Eintracht Francoforte mette le cose in discesa: «Non è ...