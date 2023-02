Champions, Eintracht-Napoli 0-2 in andata ottavi di finale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il Napoli vince 2-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Alla squadra di Spalletti bastano le reti di Osimhen al 40? e di Di Lorenzo al 65? per archiviare la pratica, anche se con qualche rammarico per le tante occasioni sprecate con la superiorità numerica per l’espulsione di Kolo Muani dopo un’ora di gioco. LA PARTITA – Spalletti per la sfida di Champions sceglie ancora Lozano a formare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia, mentre Zielinski torna titolare in mediana al posto di Elmas. Il tecnico dell’Eintracht Glasner si affida alla difesa a tre e il tridente offensivo Lindstrom-Kolo-Gotze. Nella prima mezz’ora gara molto tattica con il Napoli che fatica a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilvince 2-0 sul campo dell’Francoforte nell’deglididiLeague. Alla squadra di Spalletti bastano le reti di Osimhen al 40? e di Di Lorenzo al 65? per archiviare la pratica, anche se con qualche rammarico per le tante occasioni sprecate con la superiorità numerica per l’espulsione di Kolo Muani dopo un’ora di gioco. LA PARTITA – Spalletti per la sfida disceglie ancora Lozano a formare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia, mentre Zielinski torna titolare in mediana al posto di Elmas. Il tecnico dell’Glasner si affida alla difesa a tre e il tridente offensivo Lindstrom-Kolo-Gotze. Nella prima mezz’ora gara molto tattica con ilche fatica a ...

